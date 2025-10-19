Gasperini: "Dispiaciuto ma faremo bene"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Gasperini ha prova a mischiare le carte, senza ottenere gli effetti sperati. Dybala centravanti, supportato da Pellegrini e Soulé, ma la Roma non è riuscita ad impensierire l'Inter.

E, poi, tanti uomini, da Hermoso e Celik a Wesley e N'Dicka, schierati in posizione diverse rispetto al solito. «Secondo me le scelte hanno funzionato bene, Wesley e Celik hanno fatto un'ottima partita» - ha affermato il tecnico di Grugliasco -. «Nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla. N'Dicka e Hermoso sono due mancini, preferivo che fosse lo spagnolo ad uscire alto».

Un gol preso ad inizio partita, che secondo l'allenatore giallorosso ha condizionato il resto dell'incontro: «Hermoso segue le mie indicazioni e ha fatto bene a uscire alto in occasione del gol di Bonny. Durante la sosta per le nazionali non riesci a preparare bene certi movimenti».

Nel corso della ripresa, Gasperini ha inserito diversi giocatori d'attacco per provare a ribaltare l'incontro, ma la Roma non è riuscita a sfruttare le occasioni create: «Affrontavamo un'Inter forte e siamo dispiaciuti per il risultato. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma non potevamo giocare dall'inizio con così tanti calciatori offensivi».

La squadra giallorossa deve subito voltare pagina. Giovedì prossimo si torna in campo, all'Olimpico, contro il Viktoria Plzen per la terza giornata di Europa League.