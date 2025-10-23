Gasperini avverte tutti: «Obbligatorio vincere, in Europa sì rischia»

Gasperini sa che stasera per la sua Roma c'è solo un risultato, la vittoria. Per la classifica, per ridare entusiasmo all'Olimpico e per evitare che il cammino in Europa League si complichi davvero. «Questa con il Viktoria è una partita importante perché abbiamo bisogno di vincere - dice l'allenatore della Roma. Dopo la sconfitta con l'Inter è importante tornare al successo. Ma anche le partite di Champions ci hanno detto come in Europa ci siano rischi ad ogni livello: in ogni campionato ci sono squadre ben preparare sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto quello fisico». Ed allora è chiaro che Gasperini sa di dover vincere, ma sa anche che le insidie sono sempre dietro l'angolo. Soprattutto contro una squadra che ha da poco cambiato guida tecnica e vive un momento in cui tutti hanno voglia di mettersi in mostra. «Attenzione, perché il calcio italiano ha grandissime difficolta - continua Gasp - Forse anche per un pizzico di presunzione nei confronti di squadre che conosciamo poco. Abbiamo tutto da perdere e po-co da guadagnare da questa partita. Dovremo fare attenzione, perché dall'altra parte ci sono giocatori che viaggiano…». (...) Caccia al gol. Già, anche perché con Bailey l'attacco giallorosso può trovare quella imprevedibilità che finora non ha mai avuto. E magari pescare dal cilindro anche qualche gol in più. «Questo per noi non è un momento favorevolissimo nelle conclusioni. Ci servirà di far vedere valore in attacco e realizzare meglio. La partita con l'Inter ci ha dato una fiducia diversa, abbiamo tirato moltissimo contro una squadra forte. Se la squadra inizia a produrre tante occasioni da gol è un bel segna-le. E se fossimo stati più precisi si parlerebbe in modo diverso di quella partita». (...)

