Gasp sorride: "Ottima reazione del gruppo"

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Gasperini torna a sorridere. La Roma era chiamata a dare delle risposte dopo due sconfitte consecutive e a Reggio Emilia la reazione è arrivata. «Sono molto soddisfatto per la posizione in classifica e per come abbiamo giocato» - ha affermato l'allenatore giallorosso ai microfoni di Dazn dopo il triplice fischio - Era una partita difficile perché il Sassuolo sta facendo bene. Dopo le sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, abbiamo avuto un'ottima reazione».

Anche ieri, il tecnico di Grugliasco ha deciso di iniziare senza un centravanti fisico. La novità è stata Cristante a supporto di Dybala e Bailey, nella posizione in cui Gasp lo impiegava tanti anni fa all'Atalanta: «Cristante come Pasalic? Bryan è arrivato prima e non ha perso l'abitudine a giocare in quel ruolo. È un calciatore completo e ci sta dando una grande mano».

Tra gli aspetti positivi, anche l'ingresso in campo di Dovbyk, che doveva reagire dopo i fischi di giovedì scorso: «È entrato bene e ha una condizione fisica molto buona. In attacco sto cercando di trovare soluzioni perché siamo stati poco prolifici, ma io lavoro con tutti».

Mercoledì si torna in campo, contro il Parma, all'Olimpico: «Vincere in casa è la priorità assoluta. Abbiamo delle caratteristiche che a volte ci portano a picchiare contro il muro e a subire gol».