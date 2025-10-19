Gasp rilancia: "Spiace per la sconfitta, ma la Roma andrà lontano"

Sperava di potersi issare da solo in vetta alla classifica, deve invece accontentarsi di condividerla con Napoli e Inter (in attesa della sfida del Milan di oggi). Ma se la terza sconfitta stagionale (tutte arrivate in casa) fa male, Gasperini a fine partita cerca anche di trovare l'aspetto positivo. «Ci sono sconfitte che ti danno anche delle convinzioni - dice l'allenatore della Roma dopo il match -. Sconfitte che pesano più delle vittorie e questa è una di quelle. Meritavamo di più, ma questo è il calcio. Se giochi così contro l'Inter, però, vuol dire che hai delle possibilità di far bene. E noi quest'anno faremo bene». [...]

E' chiaro come a tenere banco siano soprattutto le scelte iniziali di Gasperini, che ha stravolto l'assetto difensivo spostando Ndicka a destra, inserendo Hermoso dall'altra parte, alzando Celik come esterno destro e spostando Wesley dall'altra parte. «Ma secondo me la difesa ha funzionato molto bene anche questa volta - continua Gasp -. Wesley e Celik hanno fatto un'ottima partita, hanno avuto continuità e da loro abbiamo avuto la spinta che volevamo. Va bene così, mi dispiace solo Ndicka a destra, ma lui e Hermoso sono due mancini, ho preferito tenere lo spagnolo per le uscite a sinistra. Ma questa cosa non c'entra niente con l'episodio del gol..». [...]

E sul gol di Bonny, Gasp assolve Hermoso. «Ha fatto bene ad uscire così alto, il problema è che non dovevamo fare il fuorigioco, non era il caso di rischiare in una situazione del genere. Con la sosta delle nazionali forse alcuni movimenti ce li siamo dimenticati un po'...». [...]

(gasport)