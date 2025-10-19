Gasp mastica amaro: "La prova c'è stata, ci è mancata la forza nel tiro"

«Sono dispiaciuto, ma sono convinto che faremo bene: ci sono sconfitte che pesano più di certe vittorie e questa è una di quelle». Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, Gian Piero

Gasperini. Una sconfitta determinata soprattutto dall'episodio del gol nerazzurro, nato da una leggerezza di reparto. «Hermoso ha fatto bene ad uscire alto, segue le indicazioni. In quella occasione non dovevamo fare il fuorigioco, soprattutto su Bonny: non era il caso di rischiare, potevamo prenderlo, non era una situazione pericolosa. Ad inizio partita non avevamo preso ancora le misure. [...]

Hanno fatto discutere le scelte di formazione, con tanti giocatori spostati di posizione e Dybala falso nove. «A livello di condizione mi dava più certezze, si è allenato bene in questa sosta come Pellegrini e Soulé. Il gol preso ha scompaginato la possibilità di fare un altro tipo di partita. [...] Ndicka? Ci sono molti destri che giocano a sinistra, Wesley e Celik hanno disputato un'ottima partita».

(corsera)