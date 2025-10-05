Gasp e la Viola, rivalità infinita

Gian Piero Gasperini ha scelto il silenzio alla vigilia di Fiorentina-Roma, una partita che per lui non è mai banale. Il tecnico giallorosso ha un rapporto storicamente conflittuale con l'ambiente viola, fatto di polemiche, insulti e tensioni che risalgono ai tempi del Genoa, quando si giocava un posto in Champions proprio con la Fiorentina. Da allora, ogni sua visita al Franchi è stata segnata da un clima ostile, (...), alimentando una rivalità personale che ora si innesta in quella, già accesa, tra Roma e Fiorentina.

Il Franchi è un campo tradizionalmente ostico per i giallorossi, teatro di grandi vittorie ma anche di umiliazioni cocenti, come il 7-1 subito in Coppa Italia nel 2019 o il 5-1 dello scorso anno. L'ultima vittoria della Roma a Firenze risale al marzo 2021, (...), e da allora sono arrivate solo sconfitte e un pareggio.

Oggi, le due squadre arrivano alla sfida con stati d'animo opposti: la Roma ha ottenuto quattro vittorie in campionato, mentre la Fiorentina è ancora a secco di successi. La partita assume quindi un'importanza cruciale per entrambe. Per Gasperini c'è anche da sfatare il "tabù" Pioli, l'allenatore contro cui ha subito la peggior sconfitta della sua carriera, quando l'avversario era sulla panchina dell'Inter. (...) Fiorentina-Roma, insomma, promette ancora una volta scintille.

(Il Messaggero)