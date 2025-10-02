Gasp: «Davanti siamo pochi ma la stanchezza non c'è»

LEGGO (F. BALZANI) - L'Europa per farsi ancora più belli e proseguire la striscia di vittorie. La Roma di Gasperini stasera (ore 18,45, diretta Sky)) contro il Lille cerca altri tre punti per prendersi anche la vetta del girone europeo dopo quella della serie A. Gasperini adotterà un turnover equilibrato, senza stravolgimenti ma con un occhio a Firenze di domenica. «Non ho visto stanchezza fisica - ha spiegato il tecnico -. La fatica è stata anche sulle motivazioni dato che non è facile uscire da partite come il derby. Magari pensavamo che il Verona fosse meno ostico. Oggi si giocano sempre 3 partite ma i giocatori sono abituati e lo faranno ancora». In alcune zone del campo poi Gasp ha poca scelta. «Chi può giocare al posto di Soulé? In questo momento ho poche alternative in attacco, siamo corti. Abbiamo fuori sia Dybala sia Bailey e questo ci costringe a utilizzare sempre gli stessi giocatori. Non è usuale per me finire le partite con due centrocampisti nel ruolo di attaccanti. La situazione in questo momento mi costringe a fare questo». In attacco è ballottaggio tra Ferguson e Dovbyk: «La concorrenza fa bene. Il tentativo è riportare Ferguson su quelle che erano le speranze. Sta lavorando, si sta applicando come Dovbyk». Il pericolo maggiore del Lille, invece, sarà Giroud. «Giocatore straordinario, tre anni fa al Milan ha fatto cose incredibili e ancora oggi fa la differenza nonostante l'età», ha concluso Gasp. Probabile formazione: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy; Ferguson.