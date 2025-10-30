Gasp d'autore: "La qualità del gioco cresce. Compatti siamo insuperabili"

Esperimenti, moduli e mosse che in campo funzionano, rotazioni continue e scelte tattiche in corsa. È sempre lui, Gian Piero Gasperini, il nuovo mago della Roma. E questa squadra a lui comincia a piacergli veramente. [...] Qui nessuno può vivere di rendita e tutti sono coinvolti nel progetto tattico. Hermoso è quel difensore sul punto di lasciare la Capitale e poi risulta decisivo. Dovbyk è l'altro caso emblematico di un attaccante impiegato al momento giusto. [...] Scelte vincenti in una serata culminata col ritorno in vetta alla classifica. E il sogno domenica sera contro il Milan può continuare: "Sono contento ma, ripeto, la cosa che mi fa più felice è la crescita del gruppo sotto il profilo del gioco. Stiamo attraversando un ottimo momento".

