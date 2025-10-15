Gasp contro Chivu: sfida degli opposti

Una sfida ad alta quota quella che andrà in scena tra Roma ed Inter. Probabilmente, neanche il più ottimista dei tifosi giallorossi si sarebbe aspettato di viverla da primi in classifica. È dal 2017, infatti, che i capitolini non arrivavano messi meglio al match contro i nerazzurri. [...] In questi ultimi anni è cambiato tutto e, sabato si sfideranno due squadre che sono agli antipodi. La Roma ha la miglior difesa della Serie A, l'Inter il miglior attacco. Se, Svilar è il portiere con più clean sheet in Italia, i nerazzurri sono quelli che hanno mandato in gol più giocatori, ben 9. Non c'è un solo attaccante della squadra di Chivu che non sia riuscito a segnare. Discorso opposto per la Roma che fino ad ora ha trovato solamente i gol di Soulé e Dovbyk. [...] Le differenze non sono solo in campo, ma, anche in panchina. Gasperini è il tecnico più anziano della Serie A, mentre Chivu è tra i più giovani. Sabato l'ex Atalanta salirà a quota 606 panchine, il romeno a 20. Scontro generazionale.

(Il Messaggero)