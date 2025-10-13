Gasp-Chivu: c'è persino del pregresso

È per distacco la partita che assomma più punti, i 15 della Roma e i 12 dell'Inter, totale

27, dunque è il big match della settima giornata. Rispetto alle previsioni estive, i ruoli si sono rovesciati. Ci si aspettava che l'Inter fosse capolista. Viceversa, l'Inter quarta insegue e la Roma troneggia al primo posto assieme al Napoli. Partita chiave per la classifica e per soppesare lo spessore delle sfidanti. [...]

La Roma fin qui ha espresso una verità propria, importante: cinque vittorie in sei giornate, 15 punti. La Roma è molto avanti rispetto a quello che ci si aspettava. Gian Piero Gasperini

si è adattato in fretta, laddove l'inizio di Cristian Chivu all'Inter è stato più tortuoso. Chivu ha avuto Gasperini allenatore, nelle poche settimane di Gasp all'Inter nel 2011. L'allora difensore giocò a Novara, nel match che costò la panchina a Gasperini: sconfitta per 3-1 ed esonero. [...]

La Roma per restare prima e fuggire un poi più in là; l'Inter per agganciarla a quota 15; la bella promessa Chivu per misurarsi con il venerato maestro Gasperini. Roma-Inter promette bene.

(gasport)