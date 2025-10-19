Gasp cambia formazione e la Roma si ferma: all'Olimpico passa l'Inter

[...] Cambia l'avversario, non il risultato. Stavolta è l'Inter (1-0 all'Olimpico, in gol Bonny) a godere delle idee stravaganti di Gian Piero Gasperini: Dybala centravanti, Wesley piantato a sinistra e Ndicka spaesato a destra. Fa le giravolte, la formazione della Roma, pure a gara in corso, quando bisogna rattoppare ma ormai è tardi.

Senza un vero nove, la squadra non fa paura. E le prove arrivano subito, all'inizio della ripresa, quando Dovbyk prende il posto di Pellegrini. La presenza dell'attaccante ucraino in area di rigore incrina le certezze interiste. A quel punto, manca solo il gol, vero paradosso della filosofia di Gasperini da quando l'ex allenatore dell'Atalanta vive a Trigoria. Certo, ancora una volta pesano gli errori dei singoli: Artem Dovbyk non prende la porta di testa a due passi da Sommer, accartocciando le speranze del pareggio romanista.

Davanti regna la confusione. Il tecnico giallorosso non voleva dare punti di riferimento. Ci riesce, ma l'effetto indesiderato si ritorce contro i suoi, che vagano sul prato dell'Olimpico cercando l'interruttore di un attacco che fa luce intermittente. Perché anche Soulé, uomo copertina del primo corso gasperiniano, fatica terribilmente senza un appoggio dentro l'area. Dybala sembra il suo doppione. Quasi si pestano i piedi, nel tango argentino stonato di una serata tutta ombre. [...]

(La Repubblica)