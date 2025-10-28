Fuori le zanne

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Di Gasperini e di quanto sia veramente Geppetto oggi non ne scriviamo anche perché spero che non ci sia più qualcuno che deve dargli del fenomeno, del bergamasco o di quello che ha costruito una squadra senza capo né coda. Parlate per voi, oggi parliamo dell'altro valore enorme che ha questa Roma: i tifosi. I romanisti. A Reggio, Pellegrini s'è preso Dovbyk e lo ha portato sotto la Nord del Mapei. Pellegrini prima del derby era virtualmente fuori rosa, l'ucraino quattro giorni fa è uscito dal campo zuppo fracico di fischi. Accanto a loro è arrivato anche Matias Soulé, un altro che fino a una decina di partite fa veniva considerato Iturbe. [...] La squadra prima in classifica festeggia con un capitano, di campo e non di fascia, che si porta il compagno più in difficoltà per asciugare quei fischi di giovedì con gli applausi. I lupi quando si spostano mettono gli elementi più anziani davanti. La forza del branco è il lupo, la forza del lupo è il branco. La forza della Roma sono i romanisti, la forza dei romanisti è la Roma. La cosa più bella è che questa Roma respira i suoi tifosi. La Roma di Gasperini si è mancinizzata. Negli ultimi dieci minuti di partita a turno, Wesley, Celik, Soulé, Mancini e sempre Pellegrini ogni volta che il pallone finiva là sotto si rivolgevano alla curva per dare e chiedere fomento. [...] Che vuoi di più di una squadra di calcio che viene verso di te e ti strilla in faccia la tua stessa felicità?

