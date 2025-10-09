Friedkin vota Gasp: "Roma fantastica"

IL TEMPO (L. PES, F. BIAFORA) - Fidatevi di Gasp. Il ritorno di Dan Friedkin a Roma, porta con sé novità importanti per il futuro del club. Questa volta lo sbarco nella Capitale coincide con la 32esima assemblea dell'EFC e che terminerà oggi dopo tre giorni intensi. Il patron giallorosso è membro del comitato esecutivo e partecipa insieme al presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi e altri potenti del calcio europeo. Ma questa volta l'americano fa sentire la sua voce e promuove il lavoro di Gian Piero Gasperini: "È fantastico, la sua dedizione al lavoro è incredibile. Lavora duro, chiede molto alla squadra, è molto serio in ciò che fa e siamo allineati con il suo stile. Non potremmo essere più felici di lui". [...] La cultura del lavoro dell'ex Atalanta ha conquistato il magnate texano che vede nel futuro del club grandi possibilità di crescita. [...] Nel pomeriggio di ieri Dan è stato a Trigoria dove ha incontrato Gasperini, Massara e altri dirigenti, oltre ad assistere a parte dell'allenamento della prima squadra. Nell'agenda del presidente manca ancora un tassello fondamentale da trattare: lo stadio. Per questo oggi Friedkin vedrà il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L'iter del progetto di Pietralata prosegue in attesa del progetto definitivo. La fiducia è alta, anche visto l'inserimento dell'impianto tra i papabili per Euro 2032. La crescita del club ora sembra aver preso una strada virtuosa tra campo e scrivanie, in attesa di completare l'assetto dirigenziale con figure che possano aiutare ad aumentare i ricavi attraverso sponsor e iniziative commerciali.