Friedkin, vertice a Trigoria. Per gennaio piace Zirkzee

LEGGO (F. BALZANI) - La promessa di essere presente alla prossima riunione di Lega e un'altra visita a Trigoria dopo quella di due giorni fa. Dan Friedkin aumenta l'impegno per la Roma e cercherà il modo (nel rispetto del Fair Play finanziario) di accontentare Gasperini a gennaio. In mattinata il presidente ha svolto un importante lavoro diplomatico ricevendo i complimenti dell'Uefa, del presidente della Lega Simonelli e del presidente del Psg e dell'EFC Al Khelaifi. Poi subito a Trigoria dove ha incontrato Ranieri insieme a Massara e Gasperini. Il primo posto in classifica e gli attestati di stima di questi giorni hanno aumentato la voglia di Friedkin di far crescere la Roma nonostante i problemi di bilancio degli ultimi mesi. A gennaio Gasp si aspetta almeno un rinforzo offensivo, ma per far entrare nuovi acquisti bisognerà cedere qualche esubero. In prima fila: Dovbyk, Baldanzi e Pisilli. E in entrata? Il nome nuovo è quello di Zirkzee (nella foto) che si è offerto in queste settimane a diversi club di serie A visto che al Manchester United è ormai ai margini e che non vuole perdersi il Mondiale. L'olandese è arrivato un anno fa per 43 milioni dal Bologna e per questo è contemplata solo un'operazione in prestito. Gasp lo avrebbe voluto all'Atalanta già lo scorso gennaio e Zirkzee in serie A ha dimostrato di poter fare la differenza. L'ingaggio è alla portata: 3,6 milioni, che sarebbero 1,8 visto che andrebbe pagato solo il secondo semestre. Affrontato anche il capitolo rinnovi: difficili quelli di El Shaarawy e Pellegrini, alla portata quello di Celik mentre per Dybala il discorso è rinviato a gennaio.