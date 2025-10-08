Friedkin tra ECA e le riunioni a Trigoria

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Giornata di incontri. Gasperini ha trascorso le ultime quarantotto ore a Torino, avendo concesso due giorni di riposo alla squadra dopo il successo di Firenze. Questa mattina, il tecnico giallorosso rientrerà a Roma, dove è pronto a incontrare qualcuno della proprietà. Dan Friedkin, infatti, è nella Capitale dove da ieri - presso il Rome Cavalieri Waldorf Hotel - è in corso la trentaduesima ssemblea generale dell'ECA (dal 2021 fa parte del comitato esecutivo). Nel pomeriggio, la squadra riprenderà ad allenarsi a Trigoria senza gli undici giocatori impegnati con le nazionali. Bailey si è messo alle spalle la lesione miotendinea del retto femorale destro e dovrebbe tornare a lavorare in gruppo. Nel frattempo, Mark Sertori - Head of Performance della Roma -ha ufficializzato la separazione dal club giallorosso: «Che viaggio che è stato! Tre allenatori, tre metodologie molto diverse e tanti aggiustamenti, dimostrando che versatilità, allineamento e flessibilità sono necessari nel gioco moderno»