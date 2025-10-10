Friedkin-Roma: vertice per il futuro

Dall’assemblea dell’EFC a Trigona, la giornata di ieri per Dan Friedkin è stata simile a quella di mercoledì ma condita da più incontri e riunioni. Mercoledì, per esempio, nel centro sportivo non era presente Ranieri che ha avuto modo di vedere ieri pomeriggio. Dan ha lasciato l’hotel Roma Cavalieri poco dopo le 12.30, nessuna parola con i cronisti presenti questa volta ma solamente qualche sorriso. Poi a Trigoria il vertice con il senior advisor, Massara e Gasperini. Oltre a rinnovare i complimenti per l’inizio di stagione, insieme hanno affrontato l’argomento mercato. Il tecnico ha avuto rassicurazioni per gennaio e si aspetta almeno due colpi, in par-ticolar modo nel pacchetto offensivo. (...) Anche ieri è andata in scena una riunione commerciale, la caccia al main sponsor è ancora aperta ed è uno degli obiettivi principali di Dan e Michael Gandler, il dirigente statunitense scelto a settembre per accelerare i tempi. Il presidente ha nuovamente assistito all’allenamento e già nella giornata di oggi potrebbe lasciare la Capitale per tornare in America. (...) Durante l’assemblea dell’EFC Dan Friedkin ha ricevuto una serie di complimenti dagli ospiti, in partico- lar modo dal presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi che sul palco ha speso parole al miele: «Col suo team ha fatto un lavoro straordinario e questa è la miglior assemblea della nostra storia. È un gentiluomo, un uomo di classe e apprezzo la sua visione del calcio e la sua voglia di investire. Non è semplice in questo sport ma lui è una persona di classe, una delle migliori che abbia mai incontrato. Vogliamo fare il massimo per il calcio e per farlo crescere. Naturalmente non è facile per un club come la Roma, lo sapete meglio di me, ma sono sicuro che farà un lavoro fantastico e con quello che sta facendo avrà un grande futuro». Poi ha consegnato al presidente giallorosso un gagliardetto insieme ad una maglia celebrativa dell’evento.
(Il Messaggero)