Friedkin-Roma: vertice per il futuro

Dall’assemblea dell’EFC a Trigona, la giornata di ieri per Dan Friedkin è stata simile a quella di mercoledì ma condita da più incontri e riunioni. Merco­ledì, per esempio, nel centro sportivo non era presente Ranieri che ha avuto modo di vedere ieri pomeriggio. Dan ha lasciato l’hotel Roma Cavalieri poco dopo le 12.30, nessuna paro­la con i cronisti presenti questa volta ma solamente qualche sor­riso. Poi a Trigoria il vertice con il senior advisor, Massara e Gaspe­rini. Oltre a rinnovare i compli­menti per l’inizio di stagione, in­sieme hanno affrontato l’argo­mento mercato. Il tecnico ha avu­to rassicurazioni per gennaio e si aspetta almeno due colpi, in par-ticolar modo nel pacchetto offen­sivo. (...) Anche ieri è andata in scena una riunio­ne commerciale, la caccia al main sponsor è ancora aperta ed è uno degli obiettivi principali di Dan e Michael Gandler, il dirigen­te statunitense scelto a settembre per accelerare i tempi. Il presi­dente ha nuovamente assistito all’allenamento e già nella gior­nata di oggi potrebbe lasciare la Capitale per tornare in America. (...) Durante l’assemblea dell’EFC Dan Fried­kin ha ricevuto una serie di com­plimenti dagli ospiti, in partico- lar modo dal presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi che sul palco ha speso parole al miele: «Col suo team ha fatto un lavoro straordinario e questa è la miglior assemblea della nostra storia. È un gentiluomo, un uo­mo di classe e apprezzo la sua vi­sione del calcio e la sua voglia di investire. Non è semplice in que­sto sport ma lui è una persona di classe, una delle migliori che ab­bia mai incontrato. Vogliamo fa­re il massimo per il calcio e per farlo crescere. Naturalmente non è facile per un club come la Roma, lo sapete meglio di me, ma sono sicuro che farà un lavo­ro fantastico e con quello che sta facendo avrà un grande futuro». Poi ha consegnato al presidente giallorosso un gagliardetto insie­me ad una maglia celebrativa dell’evento.

(Il Messaggero)