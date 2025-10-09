Friedkin incorona Gasp: "Un tecnico fantastico, ci aspettiamo molto"

[...] Dan Friedkin è seduto in prima fila, accanto a lui il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi e Aleksander Ceferin, numero uno della UEFA. I tre si scambiano qualche parola e ascoltano tutti gli interventi dei presenti all'assemblea dell'EFC. [...] Più riservato l'incontro con Andrea Traverso, direttore della sostenibilità finanziaria della UEFA, l'uomo che supervisiona il fair play finanziario in Europa. Un colloquio fitto che ha toccato la Roma e la Premier League dopo l'acquisizione dell'Everton. [...] Parole importanti anche nei confronti del progetto tecnico affidato a Gian Piero Gasperini e che sta dando i primi frutti. Poi l'incontro a Trigoria, dove ha seguito l'allenamento. Poi un breve punto con il ds Massara ed il senior advisor Claudio Ranieri. In mano di Dan c'è anche il dossier sullo stadio di Pietralata. Il club punta a consegnare il progetto definitivo entro il prossimo mese. Oggi è fissato un incontro con il sindaco Roberto Gualtieri per aggiornamenti sulle tempistiche.

(La Repubblica)