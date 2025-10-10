Totti: "Nico Paz mi intriga tantissimo. In bocca al lupo a Gattuso da tutti gli italiani" (VIDEO)

L'ex capitano giallorosso, a margine della registrazione di un contenuto social con Betsson.Sport, ha elogiato l’inizio di campionato del fantasista del Como e ha fatto un augurio speciale a Rino alla vigilia del match contro l’Estonia.

Interrogato sui giovani più promettenti, l'ex capitano della Roma ha sorpreso tutti, indicando un nome che non proviene dal vivaio italiano. "Diciamo che al momento non ci sono tanti talenti italiani", ha esordito Totti. "Io l'unico che sto guardando in questo momento, che non è italiano, è Nico Paz. Lui mi intriga tantissimo". Una vera e propria incoronazione per il giovane talento argentino.

Infine, non è mancato un pensiero speciale per la Nazionale italiana e per il suo Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso, alla vigilia del match contro l’Estonia, valido per le qualificazioni mondiali: "Penso sia doveroso un augurio a Rino, ma soprattutto a tutta la nazionale, sperando che dopo tantissimi anni ci riportino al mondiale. Non solo da parte di Francesco, ma da parte di tutti gli italiani".