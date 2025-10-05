FIORENTINA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Dovbyk preferito a Ferguson, sulla sinistra ballottaggio Tsimikas-Rensch

È il giorno della trasferta di Firenze per la Roma di Gian Piero Gasperini, che oggi alle 15:00 affronta la Fiorentina al Franchi. Il tecnico sembra orientato a confermare il suo 3-4-2-1 con la maggior parte degli uomini già decisi: in porta ovviamente Svilar, in difesa il terzetto Celik-Mancini-Ndicka, a centrocampo la coppia Cristante-Koné, mentre in attacco tonerà Dovbyk supportato da Soulé e Pellegrini. L'unico vero dubbio di formazione, secondo la stampa, riguarda la corsia di sinistra, dove, complice l'assenza di Angeliño per influenza, è aperto il ballottaggio tra Tsimikas e Rensch, con il greco al momento in vantaggio. A destra confermato Wesley.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Pellegrini; Soulé, Dovbyk.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

IL ROMANISTA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.