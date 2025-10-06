Fiorentina-Roma: la moviola dei quotidiani. Colombo promosso, qualche dubbio sui cartellini

La direzione di Andrea Colombo in Fiorentina-Roma viene giudicata complessivamente sufficiente dai principali quotidiani sportivi. La partita, tesa e a tratti spigolosa, non ha presentato episodi da rigore controversi, ma la gestione disciplinare ha lasciato qualche perplessità, con un paio di ammonizioni mancate e altre assegnate tra le proteste.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

"Cinque ammoniti, ma ne mancano due. Punibile col giallo sia il fallo di Pongracic su Baldanzi che la trattenuta dello stesso Baldanzi su Dodò. Regolare il gol di Kean (...). Il giallo a Pablo Mari non è per l'intervento su Dybala, ma per le proteste successive, esagerate. Il tocco in area di Tsimikas non è rigore: il braccio del giallorosso è lungo il corpo (...)."

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6,5

"La gara è stata piena di tensione, come dimostrano i 5 cartellini gialli (ce ne potevano essere di più, vero Pablo Marí?). Due episodi in area della Roma, entrambe letti correttamente da Colombo. (...) Semi rovesciata di Dodo, davanti a lui Tsimikas, il contatto con il braccio destro è non punibile (...). Va a terra in area anche Fazzini, Mancini gli poggia la mano sinistra sulla spalla, la caduta è sin troppo disinvolta (...). Pablo Marí interviene su Dybala (...) corretta la punizione e il giallo. (...) ha rischiato di prenderne un altro. (...) Buone le reti della partita (...)."

IL TEMPO - VOTO 6,5

"Ancora una prestazione convincente per Colombo (...). Esce bene anche da Fiorentina-Roma, grazie sua alla grande forza di lettura delle diverse situazioni (...). Giuste infatti le due ammonizioni nel primo tempo. La prima (...) a causa di un fallo di Cristante su Dodo (...). Colombo estrae il secondo giallo (...) per un pestone di Gudmundsson ai danni di Celik (...). I viola reclamano anche per un fallo di mano di Tsimikas. Giusto non concedere il penalty, con il braccio attaccato al corpo. (...)."

IL MESSAGGERO - VOTO 5,5

"Gestione muscolare, con tanti gialli nella prima parte, invece manca nel finale l'ammonizione di Celik nel finale. Dà la sensazione di assecondare le proteste dei calciatori, non il massimo."

IL ROMANISTA - VOTO 6

"Andrea Colombo sceglie di arbitrare Fiorentina-Roma, anche se pronti via è molto fiscale per l'ammonizione comminata a Bryan Cristante (...). La gara scorre (...) fino al 42' quando Gudmunsson viene ammonito per un fallo su Celik (...). Nella stessa azione rimedia anche il giallo Pioli (...). Nella ripresa al 19' Tsimikas trattiene Dodò. Colombo ci pensa e poi lo ammonisce. Al 23' Wesley entra duro in ritardo su Gosens. Altro giallo. (...) Subito dopo rischia Pablo Mari che sbraccia su Dybala: ammonizione (ma rischia anche di più) per proteste. (...)."