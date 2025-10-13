Ferguson: "Qui un posto speciale". Massara pensa anche a Soumaré

Il primo gol In Italia non è ancora arrivato e negli ultimi tempi c'è stata qualche

panchina di troppo. Ma Evan Ferguson non ha rimpianti. [...]

"Sapevo che la Roma fosse un grande club, ma quando arrivi ti rendi davvero conto che è molto più grande di quanto pensi. I tifosi sono pazzi. Era davvero difficile dirgli di no. [...] In Italia è più difficile che in Inghilterra. Qui ti alleni di più e in modo molto più intenso. Il calcio è più tattico. ogni settimana affronti squadre che hanno sistemi diversi. In Premier le squadre vanno semplicemente avanti e indietro".

E proprio al Regno Unito la Roma guarda ancora in ottica mercato. Oltre al possibile prestito di Zirkzee dallo United si valuta l'acquisto di Soumaré, centrocampista francese del Leicester in scadenza di contratto e quindi prendibile per meno di 10 milioni.

(gasport)