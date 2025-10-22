Ferguson, batti un colpo. Ma la Roma guarda già oltre

Bisogna fare con quel che c'è. E Gasperini allora non può che sperare nella crescita di Dovbyk e Ferguson, a costo di puntare dritto su uno dei due con costanza, lasciando un po' più indietro l'altro. Siamo appena a fine ottobre, non è ancora il tempo dei bilanci. Ma delle risposte sì. Non c'è squadra di alto livello che non si fondi sui gol dei suoi attaccanti: questo è chiaro. Il quarto posto che vale la qualificazione Champions non può passare solo dalla difesa. Da chi aspettarsele, dunque, le risposte? Vien da dire più da Ferguson che da Dovbyk. Non fosse altro che peri margini di crescita dei due: l'ucraino è calciatore conosciuto, pregi e difetti sono noti a tutti e figurarsi a Gasp. Ferguson, al contrario, è ancora un mistero. (...) Al ragazzo serve continuità di impiego, senza quella è difficile che trovi — anzi, ritrovi — una familiarità con il gol che pure aveva mostrato col Brighton. Certo, Gasp non può aspettare all'infinito. L'irlandese è in vantaggio per una maglia da titolare domani sera in Europa League contro il Viktoria Plzen, ma il ballottaggio con Dovbyk è tutt'altro che risolto. È bene però allungare lo sguardo anche oltre. E arrivare fino a gennaio, a un mercato in cui la Roma ha già deciso che interverrà, per colmare le lacune offensive. Gasperini vorrebbe due volti nuovi in attacco, quei giocatori che in fondo aveva cercato anche in estate. (...) Occhio alle cessioni, però. A gennaio c'è un'esigenza che va tenuta in conto, quella di avere giocatori pronti e non da recuperare. Ecco perché l'ipotesi degli scambi, soprattutto con altri club italiani, va tenuta in grande considerazione. Due giocatori potrebbero essere usati come pedine di scambio: Pisilli e Baldanzi, nessu-no dei due — per motivi di-versi — centrali nella Roma di oggi. (...)

(corsera)