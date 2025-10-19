Femminile: Roma a Napoli

IL TEMPO (A.D.P.) - La domenica della terza giornata di Serie A si apre con Napoli-Roma: a Cercola si sfidano due compagini prime a pari punti, che hanno quindi l'obiettivo di superarsi in classifica (12.30, Dazn).

Le giallorosse vogliono continuare la scia positiva in campionato dopo i due ko rimediati in Champions League: «La squadra non arriva fresca perché, complici anche i recenti problemini di Di Guglielmo, Babajide e Giugliano, le ragazze sono state costrette ad aumentare i minutaggi. Penso però - ha spiegato Rossettini - che abbiamo una dose di maturità in più, siamo più mature e più consapevoli».