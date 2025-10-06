Favola Roma

IL TEMPO (L. PES) - Bella, solida e convincente. Ma, soprattutto, prima. La Roma esce dal Franchi con tre punti in tasca e il primato in classifica condiviso con il Napoli dopo sei giornate, e ora si può godere la sosta guardando tutto dall'alto in basso. Gasperini centra la terza vittoria di fila, prima in rimonta della stagione, con una prestazione di qualità e sofferenza che dà forza e consapevolezza alla sua Roma. Il tecnico piemontese ha portato a casa tutte e tre le trasferte di questo inizio campionato (era successo solo nel 1991 e nel 2013) e ha condotto i giallorossi in testa a questo punto della stagione come non accadeva da dodici anni (era la stagione 2013-2014, in cui la Roma di Garcia vinse le prime dieci).

Soulé e Cristante rompono il tabù del Franchi e in otto minuti ribaltano la rete iniziale di Kean, che dopo meno di un quarto d'ora aveva fulminato Svilar. Una prestazione intensa e dai due volti: quello spumeggiante del primo tempo, pur concedendo qualche occasione di troppo alla Fiorentina, e quello intelligente e di sacrificio della ripresa, dove i viola spaventano solo con Piccoli (invenzione da trenta metri che si stampa sulla parte alta della traversa) e con Gosens, che da due passi non trova il pari nella miglior occasione dei padroni di casa. Quindici punti dopo sei gare (l'ultima volta fu nel 2014) con sette gol fatti e due soli subiti fanno della Roma la miglior difesa del campionato alla seconda sosta della stagione.

Quattro cambi per Gasperini rispetto alla sconfitta interna col Lille in Europa, con Mancini che torna al centro della difesa e Koné che riprende il posto in mediana accanto a Cristante. In attacco torna Dovbyk, preferito a Ferguson, che aveva accusato anche un problema alla caviglia nelle ore precedenti al match, e la sorpresa Baldanzi sul centrosinistra accanto a Soulé. La gara del Franchi parte subito a ritmi elevati e dopo quattordici minuti il lancio di Nicolussi Caviglia pesca Kean, che trafigge un incerto Svilar dopo aver sin troppo agevolmente superato la morbida marcatura di N'Dicka. Ma la Roma non ci sta e dopo otto minuti costruisce l'azione del pari con tutto l'attacco protagonista. Imbucata di Baldanzi per Dovbyk, sponda dell'ucraino e sinistro a giro perfetto di Soulé, che segna ancora in Toscana dopo la rete al Pisa di agosto. Passano appena altri otto minuti e dalla bandierina lo stesso argentino pesca Cristante sul primo palo, che la gira in porta con grande precisione. Sei minuti dopo, Dovbyk ha la chance del 3-1 ma non riesce a deviare in porta un cross di Soulé. Kean fa ancora tremare i giallorossi con un palo clamoroso su suggerimento di Fazzini.

Nella ripresa, i giallorossi sanno soffrire e Gasp aumenta la qualità con gli ingressi di Pellegrini e Dybala, di nuovo impiegato nel ruolo di centravanti. C'è spazio anche per Rensch, El Aynaoui e Ziolkowski, ma oltre a Piccoli e Gosens la Roma non rischia più nulla e porta a casa una vittoria di fondamentale importanza. Ora la sosta, poi il big match con l'Inter del 18 ottobre all'Olimpico.