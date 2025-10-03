È una Roma spuntata

La Roma si ritrova ancora una volta a fare i conti con i suoi limiti offensivi. La sconfitta contro il Lille, la prima in questa Europa League, ha riportato a galla in maniera clamorosa le difficoltà della squadra giallorossa nel trovare la porta. [...] Gasperini ha scelto di affidarsi a Ferguson, supportato da Pellegrini e da Soulé in un 3-4-1-2 che sulla carta avrebbe dovuto garantire più soluzioni e imprevedibilità. Ma il copione si è ripetuto: la Roma ha costruito poco, con l'irlandese mai realmente pericoloso e con un gioco offensivo che si è presto appiattito. Neppure i cambi hanno portato la scossa attesa.[...] A dieci minuti dalla fine, sullo 0-1, l'arbitro ha concesso un calcio di rigore per i giallorossi. Senza Dybala, fermo ai box, e con Pellegrini già sostituito, la responsabilità è ricaduta sull'ucraino. Dovbyk ha calciato e si è fatto respingere la conclusione. L'arbitro ha ordinato la ripetizione per un'irregolarità dei difensori del Lille, ma anche al secondo tentativo il centravanti si è fatto ipnotizzare dal portiere, stavolta colpevole di essersi mosso anzitempo. A quel punto, la scelta è ricaduta su Soulé, che dal dischetto ha avuto la chance di rimettere in equilibrio la sfida: anche per lui, però, l'esito è lo stesso. Terzo rigore fallito consecutivamente, tre opportunità gettate al vento, e partita virtualmente chiusa. [...] Nell'analisi della gara, Gasperini cerca spunti positivi. «Al di là di qualche errore sul piano tecnico, abbiamo fatto una partita con voglia e ritmo, l'intensità è stata alta. Abbiamo concesso qualcosa, ma questo succede in Europa. Devo vedere anche quanto di buono è stato fatto dalla squadra. E' una competizione lunga, non c'è l'ansia dell'eliminazione diretta, la squadra è stata brava fino alla fine».

(Corsera)