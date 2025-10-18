È Dybala l'anti-Inter

[...] Gian Piero Gasperini è assolutamente incuriosito dalle risposte che il campo potrà dare questa sera, quando i suoi uomini affronteranno l’Inter di Chivu. [...] Il tecnico ha lavorato tanto durante la sosta a Trigoria per trovare la chiave giusta per mettere in difficoltà i nerazzurri, ma ha cercato anche di allentare la tensione sulla squadra: ha infatti concesso ai giocatori di dormire a casa, nessun ritiro a Trigoria. Davanti a Svilar ci sarà la conferma del consueto pacchetto arretrato titolare, con Celik, Mancini e Ndicka: l’ivoriano però è rientrato tardi dalla Costa d’Avorio, pronti in caso di forfait Hermoso e Ziòlkowski. In mediana a destra ci sarà Wesley, a sinistra Rensch è in vantaggio su Tsimikas per contrastare Dumfries, in mezzo la coppia Koné-Cristante. Davanti, probabilmente a sorpresa, si fa strada l’ipotesi che possa essere Dybala a guidare l’attacco, con Dovbyk e Ferguson inizialmente in panchina. Insieme alla Joya, dal 1’ spazio per Soulé e Pellegrini.

(Il Romanista)