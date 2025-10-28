E adesso i tifosi devono sfatare il tabù Olimpico

Sfatato il tabù Olimpico. Battuto il Sassuolo e riconquistato il primo posto in classifica in coabitazione con il Napoli. Sfatando anche il fattore casalingo. È vero che la partita contro la squadra di Grosso si è giocata a Reggio Emilia, ma è come se la Roma avesse giocato in casa. I tifosi, però, non fanno gol. Per questa ragione c'è stato bisogno di due protagonisti. Uno in panchina, il secondo in campo. Ovvero Gasperini e Dybala. [...] Il tecnico si sta dimostrando abilissimo dal momento che ha capito di dover uscire dalla comfort zone per tirare fuori il meglio possibile dalla sua Roma. [...] Una volta capito che gli esperimenti non stavano risultando efficaci, contro il Sassuolo è tornato al passato. Operazione riuscita grazie a Dybala, che ha ricordato a tutti come la qualità dei suoi piedi sia imprescindibile per le ambizioni Champions. [...]

(La Repubblica)