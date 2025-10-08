E adesso Gasp aspetta Bailey

Leon Bailey è pronto a rivedere il campo. Dopo circa un mese e mezzo di stop per la lesione al retto femorale rimediata il 21 agosto, l'esterno giamaicano potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già in settimana. Oggi pomeriggio la Roma riprende la preparazione dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini, che spera di riabbracciare uno dei volti nuovi più attesi. Bailey non ha ancora avuto modo di mostrare le sue qualità, che sono il motivo per cui la Roma ha deciso di prenderlo in prestito la scorsa estate: velocità, dribbling e capacità di saltare l'uomo sono le armi che il tecnico giallorosso non vede l'ora di aggiungere al suo gioco, per colmare la casella vuota come esterno alto a sinistra. (...) Oggi Gasperini dovrà fare a meno di undici giocatori impegnati con le nazionali. Tra questi non c'è Wesley, rimasto in città per smaltire una contusione rimediata a Firenze. (...)

(corsera)