Dybala stende il Sassuolo e riporta la Roma in testa

LEGGO (F. BALZANI) - Una perla di Dybala e un attacco che sembra aver trovato la giusta soluzione. La Roma di Gasperini batte il Sassuolo e si riprende la vetta dopo la sconfitta in Europa. I giallorossi hanno centrato la 5° vittoria di fila in trasferta e mostrato segnali di crescita a livello offensivo. Risultato di un nuovo assetto che ha visto la presenza di Dybala come punto di riferimento centrale e l'impiego di Cristante alla Pasalic. Proprio su questo asse è nato il gol vittoria con tanto di dedica di Paulo per la prossima nascita della figlia.

Poco prima era stato il Sassuolo a rendersi pericoloso, ma Svilar ha scacciato via l'unico tiro in porta di Berardi e compagni. Poi è stato ancora Cristante ad andare vicino al raddoppio su imbeccata proprio di Dybala.

Nella ripresa Gasp toglie Tsimikas e modifica l'assetto inserendo Hermoso e spostando Celik sulla fascia. La Roma ci mette un po' ad assorbire il cambiamento e rischia qualcosa. Così il tecnico torna ancora ai ripari inserendo Pellegrini, Soulé e Dovbyk. Da quel momento in poi ci sono solo i giallorossi in campo: prima il palo dello stesso Pellegrini, poi due occasioni nitide a testa per Celik, Wesley e lo stesso Lorenzo.

In uno stadio quasi tutto giallorosso (settemila i tifosi al seguito) arriva il boato finale per la vittoria e per un primo posto che - a questo punto della stagione - mancava da ben 12 anni. «Ora rimaniamo con i piedi per terra - dice Gasp - Nove partite non sono tante ma neanche pochissime. Un significato comincia ad averlo. Scudetto? Se siamo questi non basta, se riusciamo a crescere vediamo. Il campionato è equilibrato e ci sono tante squadre forti. Voglio arrivare subito in Champions, non voglio perdere tempo. Dybala? Attaccante straordinario, mai avuto dubbi».