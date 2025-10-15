Dybala si candida, Gasp studia l'utilizzo: dal 1' o a gara in corso

Per Paulo Dybala la sosta è stata preziosa. Lavoro silenzioso a Trigoria sotto lo sguardo attento di Gasperini. Mentre la Serie A si fermava, lui ha scelto di restare allenandosi due volte al giorno per lasciarsi alle spalle l'infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi un mese. Contro la Fiorentina il primo assaggio di ritorno e sabato la Joya si ripropone contro l'Inter. Che parta dalla panchina o dal primo minuto, lo deciderà Gasperini, ma, per l'argentino sarà un nuovo inizio. L'ex Juventus non segna dal match della scorsa stagione con il Porto, ovvero duecentoquaranta giorni senza andare in gol. Il prossimo, poi, sarebbe il numero 200. Ora il fisico risponde e la fiducia cresce. Fuori dal campo aspetta un figlio e sente tanto il legame con Roma. La volontà di restare è chiara, anche se, il rinnovo non è ancora una priorità. Adesso, però, c'è l'Inter, squadra a cui ha già segnato cinque volte.

(corsera)