Dybala pronto dall'inizio, Bailey c'è

IL TEMPO (GAB. TUR.) - La Roma si affida alla sua stella. Paulo Dybala sta bene, si è messo alle spalle la lesione di basso grado alla coscia sinistra e punta alla titolarità contro l'Inter. Un'occasione per trovare il tanto desiderato duecentesimo gol in carriera. La Joya è avanti nel ballottaggio con Pellegrini per completare una trequarti tutta argentina insieme a Soulé. L'altro dubbio di formazione è sulla corsia di sinistra, dove Angelino va verso il forfait. L'esterno spagnolo è ancora affetto da bronchite asmati-ca e anche ieri ha lavorato in palestra. La novità potrebbe essere rappresentata da Rensch, che rispetto a Tsimikas è rimasto ad allenarsi a Trigoria durante l'intera sosta per le nazionali. Una mossa per limitare l'esuberanza fisica del connaziona-le Dumfries. Secondo giorno consecutivo con il gruppo per Bailey, che contro l'Inter sarà probabilmente in panchina per la prima volta da quando è arrivato nella Capitale. L'attaccante, arrivato in prestito dall'Aston Villa, spera di collezionare i primi minuti in giallorosso.