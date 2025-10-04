Dybala, polemiche e dubbi

C'è sempre Dybala al centro della Roma. Cambiano gli allenatori, gli interpreti e il modo di giocare, ma la Joya mantiene comunque la sua imprescindibilità. A dire il vero Paulo è stato al centro anche di una polemica innescatasi nel giovedì di Europa League, già amarissimo per la sconfitta e per quei goffi tre rigori consecutivi sbagliati, e che ha visto come protagonisti Massara e Gasperini. [...] Tornando alla cronaca: il recupero della Joya rispetta i tempi e, prima della sfida di Europa League col Lille, l'argentino riceve l'ok dei medici per un rientro graduale in gruppo, confermato alla ripresa dei lavori di ieri a Trigoria. Una situazione più che positiva in vista di Firenze, almeno secondo il ds Massara, che prima dei match coi francesi si era sbilanciato: «Dybala sta recuperando bene, ci auguriamo che sia disponibile per domenica». Una previsione troppo ottimistica per Gasperini, che nel post gara ha risposto con una frecciatina tutt'altro che velata: «Paulo non si è mai allenato con la squadra, forse Massara sa più cose di me, ma non credo». [...] Gasperini rimarrà in silenzio in questa vigilia, non scioglierà il dubbio Dybala, che potrebbe comunque essere convocato per la sfida del Franchi e sganciato solo per estrema necessità. Anche perché l'allenatore giallorosso vorrebbe sfruttare la sosta per rigenerarlo fisicamente e riprovare a dargli continuità. Perché la qualità non si discute, ma con Gasp serve anche intensità e la Joya su questo lascia ancora molte perplessità. Che si ripercuotono sul tema rinnovo: nonostante ci sia un contratto in scadenza nel 2026, la Roma prende tempo per capire quali sono le reali condizioni di Dybala e che apporto può ancora dare in termini di presenze il numero 21. [...] L'intenzione del suo entourage è quella di spalmare l'attuale stipendio da 8 milioni su altri due anni, ma al momento non è un'ipotesi che la Roma prende in considerazione. Il club vuole capire che contributo riuscirà a dare Dybala al progetto di Gasperini, non in che modalità ma con quanta continuità.

(Tuttosport)