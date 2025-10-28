Dybala: la trattativa per il rinnovo a cifre ridotte

Il contratto di Dybala è un fascicolo aperto sulla scrivania del ds Massara, che da gennaio comincerà ad analizzare tutte le situazioni in bilico con scadenza a giugno. La sua, come quelle di Pellegrini, Celik ed El Shaarawy. La volontà delle parti è però quella di continuare insieme ed il tempo che si sono dati calciatore e club serviva. La Joya voleva mettersi alla prova a livello fisico con Gasperini e la Roma vede in lui un simbolo per tifosi e sponsor. Non sarebbe, però, un rinnovo alle cifre attuali, Dybala dovrà rinunciare a qualcosa. Nelle prossime settimane partirà la trattativa.

(corsport)