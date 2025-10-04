Dybala in gruppo: spera per Firenze

Un rigorista come lui sarebbe servito nella surreale notte contro il Lilla. E ora Paulo Dybala è pronto a tornare, almeno tra i convocati. leri l'argentino ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo quasi un mese passato ai box a causa dell'ennesima lesione. L'obiettivo è essere in panchina per la sfida di domani contro la Fiorentina, ma il suo recupero ha generato nuova tensione tra Massara e Gasperini. [...] L'entourage della Joya, infatti, ha provato di nuovo a bussare alla porta della Roma per il rinnovo (con spalmatura dell'ingaggio) del contratto in scadenza a giugno. Ma per ora il club non è intenzionato ad aprire trattative ufficiali. [...] La qualità non si discute, ma con Gasp serve anche continuità e intensità. E fin qui Paulo ha giocato appena 106' e una sola gara da titolare (col Torino) interrotta a fine primo tempo per infortunio. L'ennesimo di una lunga serie che gli ha fatto saltare quasi 50 partite in tre anni.

(Gasport)