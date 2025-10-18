Dybala guida la Roma nel match contro l'Inter. Bailey resta ancora fuori

Realismo gasperiniano. «Tutti vogliono entrare in Champions League. Sembra quasi che non interessi vincere lo scudetto e che sia più importante arrivare quarti». Le parole del tecnico giallorosso verso l'Inter (alle 20.45 all'Olimpico) riflettono, ancora una volta, il bivio della Roma: da una parte le idee dell'allenatore - ormeggiate al campo da gioco - dall'altra quelle della società, vincolate al bilancio. [...] Il riferimento è alle restrizioni sul mercato, lucchettato dai paletti dell'accordo con l'Uefa, che pero ha concesso alla Roma un anno in più (fino al 2027) per ordinare i conti e alleggerire il bilancio. Limitazioni che si riflettono sul campo e sulla qualità della rosa, gli aspetti che più interessano al tecnico. [...] Parlando di organici, «ce ne sono di superiori, come quello dei nerazzurri. Lavoriamo per avvicinarci», ammette. I numeri danno ragione ai giallorossi (15 punti), a più tre sull'Inter dell'ex romanista Chivu, allenato da Gasperini nella sua breve parentesi milanese. [...]

La Roma vuole confermarsi e per farlo ha bisogno dei suoi giocatori migliori. Quelli del «nucleo portante», che sarà riconfermato nonostante la sosta delle nazionali e gli infortuni. [...] In ogni caso, «l'obiettivo è coinvolgere tutti gradualmente». Rinforzi compresi, Leon Bailey in particolare. «Non mi aspettavo uno stop lungo due mesi», sottolinea con un pizzico di amarezza Gasperini, che sperava di testare l'attaccante giamaicano durante i giorni della pausa delle nazionali. [...] Contro l'Inter bisogna confermare la solidità difensiva senza trascurare i gol. Gasperini pretende un approccio sia «tattico» che «di personalità». Quella che ogni tanto è mancata in attacco, dove la Roma fatica. Insomma, «serve una partita coraggiosa». Dal mazzo del suo reparto preferito, il tecnico allora prepara il jolly Dybala: «Ha lavorato bene in queste due settimane». Pesca le carte migliori per affrontare il suo passato, Gasperini. Così il tecnico «misurerà» la sua Roma, capirà dove può spingersi ancora. E se quel realismo possa essere contaminato dai sogni.

(la Repubblica)