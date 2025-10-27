Dybala-gol, avanti senza paura: "Il primato? Siamo tranquilli"

Gasp glielo aveva chiesto pubblicamente, proprio alla vigilia. «Deve giocare più vicino alla porta, calpestare di più l'area, perché lui può e deve darci i gol». E Paulo Dybala ha preso il "richiamo" alla lettera, svolgendo alla perfezione il compito. Ha calpestato di più l'area, ha giocato molto più come attaccante che non come rifinitore. E ha fatto gol, il secondo consecutivo. [...]

Il dato non è banale, considerando che Dybala in campionato non faceva gol su azione da quel Milan-Roma 1-1 del 29 dicembre dello scorso anno. Esattamente 301 giorni, quasi un anno solare. Certo, aveva segnato su rigore a Venezia il 9 febbraio e poi era arrivata poco dopo (20 febbraio) la doppietta al Porto, ma in Europa League. [...]

«Tutti noi vogliamo sempre segnare, soprattutto noi attaccanti che viviamo per il gol - spiega la Joya a fine partita -. Purtroppo esistono anche i momenti negativi, l'importante era vincere». [...]

E al di là della dedica, il gol di ieri è di quelli pesantissimi perché permette alla Roma di tornare in vetta, anche se in coabitazione col Napoli. E di guardare alla sfida con il Parma con un bel carico di fiducia in più. «Viviamo il primo posto con tranquillità - chiude la Joya -. [...] Ma il campionato è lunghissimo, questi di Reggio Emilia sono tre punti importanti anche per le sconfitte subite nelle scorse partite. Ora pensiamo al Parma».

(gasport)