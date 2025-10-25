Dybala-Gasperini, c'è stato un chiarimento sulle parole della Joya post-Viktoria Plzen

Nel post-partita di Roma-Viktoria Plzen c'era stato uno scambio a distanza fra Paulo Dybala e Gian Piero Gasperini. L'argentino aveva detto "siamo entrati mosci", il tecnico aveva risposto "Forse siamo stati una squadra moscia nelle conclusioni, quello sì. Bisogna farsi un esame di coscienza e pensare al perché c’è gente che non segna da tanto". Secondo quanto riferito da Filippo Biafora sulle colonne de Il Tempo c'è stato un chiarimento tra le parti sulle parole della Joya.