Dybala: «Entrati mosci, serve cattiveria»

«Siamo entrati mosci, serve cattiveria», Dybala non cerca alibi dopo la sconfitta: «Abbiamo creato meno rispetto alla partita con l'Inter. Siamo entrati male in campo, dopo due gol presi diventa difficile, se sottovaluti l'avversario succede quello che abbiamo visto. Se non siamo cattivi, non le vinceremo mai queste partite». (...) Parole dure, ma sincere, che arrivano da uno dei pochi a salvarsi in una serata amara per la

Roma. (...) Si tratta di un campanello d'allarme forte: tre ko consecutivi all'Olimpico non accadevano dall'aprile 2011, quando in panchina c'era Vincenzo Montella. Numeri che pesano, e che spiegano più delle parole l'urgenza di ritrovare quella "cattiveria" che Dybala invoca.

(corsera)