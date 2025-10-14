Dybala ci riprova

IL TEMPO (L. PES) - Paulo Dybala vuole riprendere un discorso interrotto ormai un mese fa con l'infortunio che l'ha tenuto fuori per quasi un mese e che lo ha visto tornare in campo nei minuti finali di Fiorentina-Roma. Sembrava aver intrapreso la strada giusta in avvio di stagione dopo un'estate di duro lavoro e l'inserimento graduale di Gasperini fino alla titolarità con il Torino. Poi, il nuovo stop che ha riportato indietro l'argentino come troppe volte successo in carriera. Sa bene che dovrà conquistarsi tutto sul campo. Le carenze e i limiti del reparto offensivo sono evidenti e Dybala può rappresentare un'arma importante, soprattutto a gara in corso. [...] Il legame forte con la piazza e un bimbo in arrivo a marzo tengono l'argentino legato alla Capitale. Ma, sarà il campo a decidere l'eventuale rinnovo. Argomento ancora non trattato nelle stanze di Trigoria anche se i rapporti tra Massara e l'agente della Joya sono buoni, ma, oggi i rinnovi non sono tra le priorità del ds. Contro l'Inter, l'ex Juventus dovrebbe ancora una volta partire dalla panchina con Soulé inamovibile a destra e Dovbyk in ascesa per il ruolo da centravanti. A ballare in attacco è il ruolo di seconda punta di sinistra con Pellegrini in vantaggio sugli altri. Gasperini vede Dybala come un jolly offensivo, soprattutto quando i ritmi calano. Ma, ora serve continuità, una parola chiave che dovrà accompagnare l'argentino fino a fine stagione.