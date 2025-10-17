Dybala cerca una maglia e il gol perduto

Duecentoquaranta giorni domani. E non c'è uno, dentro Trigoria, che vorrebbe fare 241. ka Roma ha voglia e fretta di Paulo Dybala, Paulo Dybala ha voglia e fretta di mettere la firma su una squadra prima in classifica. Se le due cose coincideranno, lo si capirà domani sera più o meno intorno alle 22.30. Per ora è bene fermarsi qualche passo prima. Alla vigilia di un match che per la Joya è sempre stato particolare. Ha sempre avuto qualcosa in più da dimostrare, contro l'Inter. E questo lo sa anche Gian Piero Gasperini, che ha visto l'argentino allenarsi ad alti ritmi e con costanza in queste due settimane di sosta. (...) La decisione non è ancora presa, ma Dybala spinge forte alle spalle almeno di due "rivali": Pellegrini e Dovbyk, data per certa la presenza di Soulé. Ed è chiaro che la scelta compor-terebbe anche dei ragionamenti tattici e strategici da fare, con Paulo in campo. La giornata di oggi sarà decisiva per la scelta di Gasperini. Il aspetta una grande notte di Dybala. La Roma tutta l'aspetta. Paulo non segna dal 20 febbraio, quando con una doppietta trascinò i suoi contro il Porto. (...) Gasperini vorrebbe andare oltre. Vorrebbe gestire lui il minutaggio dell'argentino senza che siano gli infortuni a stabilire l'agenda del campione. Impresa enorme, impresa nella quale Dybala è chiamato a fare la sua parte. (...)

(corsera)