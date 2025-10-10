Dovbyk: «Ho sbagliato a non tirare il terzo rigore»

L’Inter è ancora lontana e anche ieri Gasperini ha lavorato con il gruppo dimezzato tra giocatori impegnati con le proprie nazionali e altri indisponibili. Bailey ha svolto nuovamente una sessione di allenamento differenziato. Ha effettuato nuovi esami che hanno confermato l’assorbimento della lesione muscolare e potrà tornare gradualmente in gruppo la prossima settimana. La volontà è quella di non accelerare i tempi, per questo la sua presenza tra i convocati per l’Inter non è ancora certa. (...) Artem Dovbyk è tornato a parlare del rigore sbagliato contro il Lille: «È stato un momento difficile. Un terzo tentativo? Non so se l’avrei fatto ma il rimpianto è quello di non essere tornato sul dischetto».

(Il Messaggero)