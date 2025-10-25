Dovbyk e Ferguson doppia delusione: Gasp cerca nuovi gol

Più che risposte con punti esclamativi, ovvero con gol, sono "punte di domanda". Già, grandi interrogativi di questo inizio di stagione della Roma chiamati Artem Dovbyk e Evan Ferguson, attaccanti smarriti che non segnano più, afflitti dal malessere tipico dei centravanti spuntati: "l'astinenza da gol". [...] Fin qui i giallorossi hanno segnato tra campionato e coppe 10 gol in 10 partite, una media di sicuro non in linea con le squadre di Gasp e con un club che vuole ambire alla Champions. [...] Dovbyk, in particolare, ha subìto giovedì la prima vera contestazione dell'Olimpico alla fine di un'altra prestazione grigia: niente gol, 27 tocchi e 8 palle perse, un solo dribbling riuscito in 10 gare. [...] Non attraversa del resto una fase migliore Ferguson, tornato dopo la sosta di campionato con la nazionale non nelle migliori condizioni fisiche. E la Roma, se il suo momento no dovesse proseguire per settimane, potrebbe pure pensare di ridiscutere a gennaio il prestito annuale col Brighton, a sua volta perplesso per l'impiego col contagocce nella Capitale di Evan, le cui statistiche sono impietose: domani per l'irlandese sarà un anno senza acuti con le squadre di club (l'ultimo gol in Brighton-Wolverhampton, 26 ottobre 2024). E così i due "bomber", finiti sul banco degli imputati, dovrebbero essere esclusi domani contro il Sassuolo a favore di un attacco leggero e più talentuoso formato da Paulo Dybala, Matias Soulè e Bailey (o Stephan El Shaarawy). [...] Resta un'ipotesi concreta il prestito di Joshua Zirkzee del Manchester United. E piacciono anche Arnaud Kalimuendo del Nottingham e Promise David dell'Union Saint Gilloise. Movimenti in entrata che, ovviamente, implicheranno almeno una cessione. E non è difficile intuire quali possano essere i partenti se le giornate senza gol continueranno.

(Gasport)