Dietro Svilar in curva spunta Mastandrea. Bailey: "Sono felice ma devo fare di più"

«Ma quello non è…?». Eh sì, è proprio lui. A un certo punto su un rilancio del portiere Svilar la telecamera ha inevitabilmente inquadrato anche parte della Curva giallorossa alle sue spalle. Ed è spuntato il volto di un tifoso amatissimo che segue la Roma quando può, senza mai voler apparire. Si tratta dell'attore Valerio

Mastandrea. [...]

Col Sassuolo è stata anche la prima da titolare per Bailey: «Ora mi sento benissimo, davvero felice. Sono contento per la vittoria, anche se personalmente non sono del tutto soddisfatto della mia prestazione». [...]

(corsera)