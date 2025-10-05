De Sisti sicuro: "Gasp forte. Ma Pioli merita la fiducia"

Fiorentina-Roma è una partita speciale per Giancarlo De Sisti, diviso tra l'amore per i colori giallorossi e l'affetto per Firenze, città che lo ha consacrato. "Tutti sanno che sono tifoso giallorosso (...) Ma Firenze mi ha dato una seconda vita", confessa l'ex centrocampista.

(...)

Oggi che partita si aspetta?

"Due squadre che ci arrivano con i battiti alti: la Roma va bene, nonostante lo schiaffone con il Lilla. Ma è prima, c'è un nervosismo eccessivo. La Fiorentina non trova la quadratura del cerchio, ci sono una serie di giocatori che devono entrare in condizione. (...)."

Ma perché segnano entrambi cosi poco?

"La differenza di rendimento di Kean è strana. Di qua Dovbyk va a intermittenza e Ferguson non è che abbia entusiasmato. E poi alla Roma manca Dybala, uno che può fare la differenza sempre: dribbling, invenzioni, punizioni."

La Fiorentina deve ancora vincere, la Roma deve cancellare il Lille. Chi rischia di più?

"Occasione ottima per entrambe, seppure ci arrivano con il fiato grosso e la necessità di fare risultato a tutti i costi. (...) La Roma sta meglio, ha già un'idea di gioco, la Fiorentina invece deve ancora trovare un'identità."

(...) Koné?

"Fortissimo, sa fare bene anche quando a centrocampo c'è grande densità. Ma attenzione, non è solo un recuperatore di palloni, ma anche uno che sa costruire. E pure bene...."

(gasport)