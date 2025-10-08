Dan-Gasp: l'incontro

Recuperare tutti, allargare la rosa, giocare un calcio brillante, valorizzare gli involuti e poi magari, perché no, riportare la Roma in Champions a distanza di quei sette anni nei quali sono stati spesi 700 milioni sul mercato. Il progetto affidato da Friedkin a Gasperini ha i connotati dell’impresa titanica, soprattutto alla luce delle scarse risorse economiche e delle difficoltà generate dal fair play finanziario Uefa. Dan, a Roma già da lunedì, oggi parteciperà all’assemblea dell’Eca, l’associazione europea dei club per la quale ricopre il ruolo di membro del comitato direttivo, mentre domani farà tappa a Trigoria per incontrare l’allenatore, il ds Massara e il senior advisor Ranieri. Il patron e il tecnico inizieranno a programmare il futuro, parlando anche del mercato di gennaio (promesso almeno un acquisto in attacco). Il texano restio a comparire in pubblico potrà quindi misurare dal vivo la bontà dell’effetto Gasp, una vera rivoluzione. (...) Nella testa di Gian Piero tutto ha un senso, anche l’attesa: ci sono giorni in cui l’azzardo è un gioco a vincere, come quello in cui Pellegrini si è ritrovato titolare nel derby,. (...) L’opera di valorizzazione generale è andata avanti, resistendo a qualche bufera. Come quella che ha travolto Dovbyk nella notte di Roma-Lilla. Ai due goffi rigori sbagliati da Artem, Gian Piero ha risposto mandandolo subito in campo 72 ore dopo al Franchi. Una panchina lo avrebbe annientato psicologicamente, una volta per tutte. L’ucraino ha mostrato le solite difficoltà nel partecipare armoniosamente al gioco, però ha comunque risposto con un assist di tacco notevole. (...)

(corsport)