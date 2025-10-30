Dalle critiche alla festa: Hermoso e Dovbyk sfatano il tabù Olimpico

Il sorriso di Dovbyk è la fotografia più limpida della serata. Il secondo gol della stagione gli toglie un peso che lo schiacciava da settimane. È suo il tocco a chiudere la partita e mettere in sicurezza il 2-1. La Roma batte il Parma, sfata il tabù dell'Olimpico e torna in vetta, a braccetto con il Napoli. A dare il via alla serata delle rivincite, era stato Hermoso. Un colpo di testa per scardinare il fortino di Cuesta. Un gol che ha aperto una partita che stava diventando una trappola. Invece la Roma ritrova la vittoria in casa dopo un mese. Per scardinare il blocco basso del Parma, Gasperini le ha provate tutte. Rotazioni continue, cambi di modulo e di posizioni. Nel mezzo, la bocciatura di Bailey, entrato ed uscito in meno di un tempo. [...] Le firme di ieri suonano come una piccola rivincita: l'esubero estivo e l'attaccante sempre in dubbio. [...] Due storie diverse che si incrociano nella stessa sera: una rinascita silenziosa e un giocatore forse ritrovato. Ora la Roma è pronta per affrontare il Milan di Allegri a San Siro.

(La Repubblica)