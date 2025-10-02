Dalla Francia 800 ultrà in arrivo. Controlli in centro

Sono ottocento e in parte sono già arrivati a Roma nella serata di ieri. A gruppetti si sono riversati in qualche pub del centro, tenuti sotto controllo dalla polizia. Sono i tifosi francesi del Lille, vicini a quelli del Nizza che la settimana scorsa sono rimasti coinvolti nei momenti di tensione con gli ultrà romanisti durante la trasferta giallorossa in Costa Azzurra per la partita di Europa League. Tredici romani arrestati, 103 fermati - in 90 poi rilasciati con il divieto di tornare nel compartimento delle Alpi Marittime per i prossimi sei mesi -, con i primi che dovranno affrontare un processo il 26 novembre prossimo rimanendo fino ad allora in custodia cautelare. (...) Ecco perché la trasferta del Lille viene tenuta sotto stretta osservazione dalla Questura. Già da ieri sera, come detto, e anche oggi, con gli ultrà del gruppo «Losc» che si recheranno in centro per un giro turistico prima di raggiungere l'Olimpico. Quelli considerati a rischio sono 150 circa. Per l'occasione, in vista della partita con la Roma alle 18.45, è stato organizzato il solito raduno dalle 15 a piazzale delle Canestre, a Villa Borghese, per accompagnare poi gli ospiti su bus navetta sotto scorta fino allo stadio. (...)

(corsera)