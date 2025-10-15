Da sogno a rivale: la notte di Koné

IL TEMPO (L. PES) - Da sogno estivo a rivale per una notte. Manu Koné e l'Inter si sono sfiorati a metà agosto senza però trovarsi insieme e sabato all'Olimpico, il francese guiderà la Roma alla ricerca di una vittoria casalinga che contro i nerazzurri manca da 9 anni. [...] Un corteggiamento serrato fino a quando i Friedkin non hanno deciso di imporre il veto sul centrocampista, nonostante, ci fosse la volontà. [...] Lo scorso anno a San Siro sfoderò una delle migliori prestazioni stagionali da mediano nel 3-5-2 che Ranieri aveva scelto di adottare. Il duello con Barella è tra i più accesi della Serie A, ma, Manu vuole essere protagonista in una notte che per la Roma rappresenta il primo esame della stagione. Gasperini vede in lui l'uomo in più capace di difendere e far ripartire la squadra. Tra Nazionale e club, le sue prestazioni sono in netta crescita e un centrocampista con le sue caratteristiche è una rarità. Il futuro, però, attualmente si chiama Inter. [...] Gasperini va verso la conferma del blocco che ha vinto le ultime gare di campionato con Celik a completare la difesa e Dovbyk a guidare l'attacco. Ballottaggio aperto per il ruolo dietro la punta accanto a Soulé: a contendersi una maglia ci sono Pellegrini e Dybala.