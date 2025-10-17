Da Sancho a George: la "Roma sfumata" che non riesce a decollare

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - La Roma che poteva essere e non è stata. Obiettivi di mercato inseguiti a lungo e poi sfumati, nomi acc-stati che sembravano poter fare al caso del club giallorosso ma che, alla fine, non hanno pienamente convinto. Senza dubbio, quella chiusa il 1 settembre scorso, è stata una finestra di mercato che ha lasciato a molti tifosi parecchi rimpianti. Ad un certo punto dell'estate sembrava, ad esempio, impossibile immaginare la Roma di Gasperini in campo senza il talento di Jadon Sancho a far la differenza. (...) Passato negli ultimi giorni di mercato in prestito all'Aston Villa, di lui si continua a parlare più per motivi extra-campo che per il suo rendimento: in Premier League appena 8 minuti disputati contro il Sunderland, in Europa League poco più di una mezz'ora contro il Bologna mentre in EFL l'unica presenza da titolare (senza lasciar traccia) contro il Brentford. (...) Poco meno di 270 minuti per George del Chelsea (in gol in EFL contro il Lincoln City), solo 74 per Dominguez del Bologna, qualcosa in più per Echeverri al Bayer Leverkusen (49 minuti in Bundesliga e 33 in Champions): i tre erano stati valutati in alternativa a Sancho. (...)