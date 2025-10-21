Da Ferguson a Tsimikas: i nuovi sono in difficoltà

Non è ancora la Roma di Gasperini, questo è poco ma sicuro. Ma il problema vero è che per alcuni versi sembra ancora la Roma di Claudio Ranieri. Che poi non sarebbe neanche un male, considerando la meravigliosa rincorsa della seconda parte della scorsa stagione da parte dell'attuale senior advisor dei Friedkin. Ma la questione è un'altra ed è legata soprattutto al rendimento degli 8 nuovi, rendimento globalmente deficitario, con qualche spunto positivo sparso qua e là. Ma, a conti fatti, il mercato estivo ha aiutato poco e niente. (...) Dopo il gol segnato al Bologna alla prima di campionato Wesley è andato ad intermittenza, facendo a volte anche tanta confusione. Un po' come altri due che dovevano sulla carta fare la differenza: Evan Ferguson (3 milioni per il prestito e 38 per l'eventuale riscatto) e El Aynaoui (23 milioni più 2 di bonus). L'irlandese ha giocato 8 gare su 9, saltando solo la Fiorentina e partendo titolare in 4 occasioni. Ma se i primi passi erano stati incoraggianti, l'ultimo mese gli ha fatto perdere considerazione e minuti. (...) Qualche risposta positiva, invece, sta arrivando da Ziolkowski. Che è vero che ha giocato pochissimo, appena tre spezzoni di gara, ma che sta crescendo nella considerazione di Gasperini. Il quale, infatti, lo ha mandato in campo in tutte e tre le ultime partite di campionato: contro Verona, Fiorentina e Inter. E c'è anche la possibilità che il giovane difensore tedesco parta titolare giovedì sera, contro il Viktoria Plzen. (...) Possibile inizi la gara anche un altro nuovo, il greco Tsimikas, che finora ha convinto a metà e viene anche dal clamoroso gol mangiato contro la Danimarca, in nazionale. Bello finora l'assist per Mancini a Nizza, rivedibili alcune prestazioni. Per lui in tutto 5 presenze, di cui 3 da titolare e un cambio dopo appena 45' contro il Lille. (...)

